Sostenibilità, Rubini (Findus): ‘Grazie a One Ocean Foundation pianteremo 2500 piantine di Posidonia Oceanica, promotrice di biodiversità’

(Adnkronos) – “Siamo molto orgogliosi di questa partnership con One Ocean Foundation, che ci permetterà di piantare 2500 piantine di Posidonia oceanica su fondali della costa ligure, nell'area della Sanremese. La Posidonia oceanica ha una funzione estremamente importante è promotrice di biodiversità, perché nei tappeti di Posidonia oceanica trovano rifugio tutta una serie di specie marine. Quindi la posizione stimola la proliferazione della fauna ittica”. Sono le parole di Manuel Rubini, Head of Marketing Fish Southern Europe di Findus, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani – 8 giugno – in cui Findus, da sempre attiva nel campo della sostenibilità, annuncia la partnership con One Ocean Foundation, organizzazione che si dedica alla ricerca scientifica volta alla conservazione e ripristino degli ecosistemi marini. La collaborazione vede il coinvolgimento di Findus all’interno di un ambizioso progetto di riforestazione marina. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)