Sostenibilità, Rubini (Findus): “Nostro manifesto sostenibile basato su approvvigionamento, tutela ambientale e tutela marina’

(Adnkronos) – “Questa nuova partnership si inserisce in un manifesto più ampio di attività che noi facciamo in tema di sostenibilità con il brand Capitan Findus, che si chiama ‘Fish for Good’ e si basa su tre pilastri fondamentali: approvvigionamento, quindi ci impegniamo a garantire una filiera responsabile e trasparente; tutela dell'ambiente, come il nostro impegno per avere il 100% del packaging degli imballaggi riciclabili entro la fine dell'anno prossimo, ad esempio e la tutela e la salvaguardia dei mari e degli oceani”. Così, Manuel Rubini, Head of Marketing Fish Southern Europe di Findus, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani – 8 giugno – in cui Findus, da sempre attiva nel campo della sostenibilità, annuncia la partnership con One Ocean Foundation, organizzazione che si dedica alla ricerca scientifica volta alla conservazione e ripristino degli ecosistemi marini. La collaborazione vede il coinvolgimento di Findus all’interno di un ambizioso progetto di riforestazione marina. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)