Sostenibilità: tra le principali piazze milanesi la prima edizione di Colorfuture Parade

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tra Piazza XXV Aprile, Corso Como e piazza Gae Aulenti, a Milano, si è tenuta la prima edizione di Colorfuture Parade, un’iniziativa collettiva promossa da Andriani S.p.A. Società Benefit e dal suo brand Felicia, con la partecipazione di importanti realtà del panorama ambientale e civile, tra cui WWF Italia, Green Heroes, Kyoto Club e Legambiente. Obiettivo dell’evento è promuovere la sostenibilità condivisa. Il format urbano è culminato alla Biblioteca degli Alberi di Milano in Portanuova, con il coinvolgente live del musicista internazionale Jimmy Sax, che si è esibito insieme alla The Symphonic Dance Orchestra. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

