Sostenibilità, Urso: “Europa riveda tempi transizione, obiettivo neutralità tecnologica”

"Noi siamo assolutamente convinti, come lo sono le nostre imprese e anche i nostri cittadini, della necessità che l'Europa riveda tempi e modalità per la transizione ecologica, questo per coniugare la sostenibilità ambientale a cui tutti crediamo con la sostenibilità economica, produttiva e sociale del sistema Europa. In questa parte finale della legislatura europea siamo riusciti a modificare dossier importanti sulla linea della neutralità tecnologica, come quello dell'euro sette nel settore dell'auto o come quello del packaging nel settore del confezionamento dei prodotti. Su questa strada dobbiamo insistere con più forza, perché più forte il governo italiano nell'istituzione europea più forte la ragione e il buon senso nel Parlamento europeo che i cittadini hanno recentemente eletto." Ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea pubblica di Assogasliquidi-Federchimica dal titolo "La sostenibilità dei gas liquefatti nei nuovi orizzonti europei" che si è tenuta al Mimit.