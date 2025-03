(Adnkronos) – È stata presentata a Milano l’App ChangeTheGame, la prima in Italia pensata per la prevenzione di ogni forma di abuso e violenza nello sport. Questo progetto vedeFondazione Snaitech e l’associazione ChangeTheGame, affiancate dal Consorzio Vero Volley, unire le loro forze per un mondo dello sport più sicuro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)