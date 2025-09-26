14.4 C
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia

Video News
(Adnkronos) – Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, canta e balla sulle note di ‘Un’avventura’ di Lucio Battisti durante la festa di Forza Italia a Telese Terme. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

