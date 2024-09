Tecnologia e innovazione, l’Italia 5.0 alla 50esima edizione del Forum di Cernobbio

(Adnkronos) – “Italia 5.0: le competenze del futuro per lo sviluppo dell’innovazione nell’epoca dell’intelligenza artificiale in Italia e in Ue”. E’ questo il titolo dello studio elaborato da TEHA Group in collaborazione con Philip Morris Italia, presentato nell’ambito della 50esima edizione del Forum di The European House – Ambrosetti. La ricerca si è posta l’obiettivo di definire gli elementi per un New Deal delle competenze per trasformare il nostro Paese in un’Italia 5.0 in grado di cogliere da protagonisti tutti i benefici derivanti da innovazione, digitalizzazione e nuove tecnologie. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)