Torna L’Oréal For The Future Day: l’edizione 2025 alla Iulm di Milano

(Adnkronos) – Un momento di riflessione sulla sostenibilità ambientale e sociale e un’occasione per condividere i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati in questo ambito. È L’Oréal for the future day 2025, l’evento organizzato da L’Oréal Italia all’università Iulm di Milano. Hanno preso parte alla giornata, oltre alla Presidente e Amministratore Delegato di L’Oréal Italia, Ninell Sobiecka, e agli altri vertici italiani dell’azienda, anche istituzioni locali, come l’assessora all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano, Elena Grandi, e l’assessore all’Ambiente e al Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, e la rettrice dell’università Iulm, Valentina Garavaglia. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)