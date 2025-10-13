Trump e la contestazionealla Knesset: “Riconoscere la Palestina” Video News 13 Ottobre 2025 12:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Miami Beach rimuove le strisce pedonali arcobaleno perché “contengono un messaggio ideologico” Video News Droni a fibra ottica, ecco il salto in avanti della Russia Video News Perché l’Europa non ha toccato palla nella tregua a Gaza – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Balkans and Black Sea Perspectives 2025 – Building Bridges: la Nato e le sfide ibride Video News Attacchi contro città e impianti energetici ucraini. Kiev al buio Video News Sanae Takaichi, la ‘Lady di Ferro’ del Sol Levante Video News Gaza, il video dopo l’accordo: “Grazie Italia” Video News Zelensky: “I Tomahawk possono costringere Mosca a negoziare” Video News Ilaria Salis, un vero ‘intrigo internazionale’ dietro il salvataggio Video News Alessandro Borghese, una vita tra sogni e fornelli Video News Chat Control: sorveglianza di Stato mascherata da protezione dei minori? Video News Von der Leyen: “Reagire a minacce, muro droni anche per fianco Sud” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 19.8 ° C 21.2 ° 19.3 ° 76 % 0.9kmh 6 % Lun 20 ° Mar 24 ° Mer 24 ° Gio 22 ° Ven 22 ° Ultimi articoli Primo Piano Fiorentina, Kean torna in anticipo dalla nazionale: esclusi danni seri alla caviglia Primo Piano Paura per l’incendio di un magazzino a San Giuliano Terme Tecnologia Gravity-1 Y2: il potente vettore Cinese a propellente solido lanciato dal mare Tecnologia I LOVE LUCCA COMICS & GAMES a Roma Tecnologia Promozione per i cittadini e la “prima” di Sergio Algozzino SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Miami Beach rimuove le strisce pedonali arcobaleno perché “contengono un messaggio ideologico” Video News Droni a fibra ottica, ecco il salto in avanti della Russia Video News Perché l’Europa non ha toccato palla nella tregua a Gaza – Eurofocus podcast, Adnkronos Video news Video News Miami Beach rimuove le strisce pedonali arcobaleno perché “contengono un messaggio ideologico” Video News Droni a fibra ottica, ecco il salto in avanti della Russia Video News Perché l’Europa non ha toccato palla nella tregua a Gaza – Eurofocus podcast, Adnkronos