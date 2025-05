Trump in Arabia Saudita, l’arrivo e l’accoglienza speciale – Video

(Adnkronos) – Donald Trump sbarca in Arabia Saudita e il cerimoniale viene stravolto per l’accoglienza del presidente degli Stati Uniti. Ad attendere Trump ai piedi della scaletta dell’Air Force One, infatti, si presenta il principe ereditario Mohammed Bin Salman: una novità e un’anomalia quasi assoluta per il protocollo del regno saudita. In genere, l’accoglienza dell’ospite di turno spetta al governatore e non ad un membro della famiglia reale. “Ci piacciamo veramente tanto”, ha detto Trump ai giornalisti del seguito della Casa Bianca, durante il successivo incontro oggi a Riad con il principe. Il presidente ha quindi ricordato la sua visita in Arabia Saudita in 2017, anche in quell’occasione suo primo viaggio ufficiale all’estero, e gli investimenti sauditi aiuteranno a creare posti di lavoro negli Usa, scherzando sul fatto che i 600 miliardi di dollari già annunciati potrebbero diventare mille. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)