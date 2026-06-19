Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video News 19 Giugno 2026 16:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di Video News Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano” Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Sempre più giorni con caldo estremo, l’allarme di Greenpeace Video News Cozzoli: (ADS) : “Innovazione tecnologica nostra sfida per autostrade più sicure e moderne” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 33.2 ° C 33.2 ° 33.2 ° 56 % 3.5kmh 52 % Ven 31 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 39 ° Mar 38 ° Ultimi articoli Primo Piano Fiorentina, c’è il programma delle amichevoli estive: primo test con la Primavera campione d’Italia Sport nazionale L’intervista ‘colorita’ al Queen’s costa salata a Moutet, multa di 40mila dollari per linguaggio inappropriato Sport Pontedera, Simone Quintieri è il nuovo direttore sportivo: conti in regola per l’eventuale riammissione in Serie C Salute e Benessere Social, abuso di Instagram può alterare la percezione del proprio corpo, lo studio Salute e Benessere Aiom: “90% oncologi usa accesso precoce a terapie, rimane nodo burocrazia” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video news Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower