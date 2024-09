Tumore al seno: il ritorno a lavoro è possibile grazie alle nuove terapie

(Adnkronos) – Tornare al lavoro per le donne con tumore al seno metastatico è possibile. La storia naturale della malattia è cambiata nel corso degli anni come spiega Carmelo Bengala, direttore dell’Unità operativa complessa dell’Oncologia medica 1 dell’azienda ospedaliera universitaria Pisana, descrivendo la prospettiva di un ritorno completo alla normalità grazie a terapie innovative, per una malattia che è diventata curabile con meno effetti collaterali e tempi di efficacia più rapidi e prolungati.—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)