Tumori, Floris (MERCK): “Con la campagna ‘Non girarci intorno’ sensibilizziamo sulla prevenzione oncologica”

(Adnkronos) – Merck Italia è presente in piazza del Plebiscito a Napoli con la campagna “Non girarci intorno”, un’iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica promossa durante il Giro d’Italia. Floris di Merck Italia, in prima linea in campo oncologico, ha sottolineato l’importanza di informare i cittadini sulla prevenzione e sui progressi della ricerca. Nello stand informativo, esperti a disposizione per fornire consigli e materiali divulgativi. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)