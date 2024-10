Tumori, in Veneto “Cambiamo Rotta” sul tumore ovarico con Atco

(Adnkronos) – Il progetto “Cambiamo rotta” patrocinato da Acto Italia, Alleanza contro il Tumore Ovarico, e sponsorizzato da Gsk ha fatto tappa in Campania e ora anche in Veneto, a Treviso, con il patrocinio di Acto Triveneto. L’incontro ha coinvolto esperti della ginecologia oncologica del Triveneto e le istituzioni politico-sanitarie in un confronto sui percorsi di cura e prevenzione del tumore ovarico, dedicato alle donne colpite dalla malattia e ai i loro familiari. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)