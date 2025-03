Tumori, psicologa De Benedetta: “Puntare al benessere globale del paziente”

(Adnkronos) – “Affrontare una diagnosi di tumore del sangue significa percorrere un cammino difficile, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. Per questo motivo, l’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale integra alle terapie anche un supporto psicologico, fondamentale per il benessere globale del paziente”. Così Gabriella De Benedetta, psiconcologa del dipartimento di Ematologia e terapie innovative del Pascale di Napoli nel suo intervento alla presentazione del progetto ‘A cura dell’Arte’ l’iniziativa artistica progettata dalla Scuola di Decorazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per il reparto di Ematologia oncologica partenopea. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)