Tumori: seno,  Dorigo (AstraZeneca Italia) ‘al lavoro su nuovi farmaci e prevenzione’

(Adnkronos) – “AstraZeneca crede fortemente nel gioco di squadra tra pubblico e privato. Il progetto ‘Care for caring 2.0’ rappresenta proprio l’essenza di questo concetto di partnership, di collaborazione insieme, indipendentemente dal ruolo che ricopriamo all’interno dell’ecosistema del mondo della salute, possiamo veramente contribuire per migliorare la salute e per il bene comune della nostra società. Pertanto siamo felici di essere qui oggi, al fianco della Polizia di Stato, per sostenere l’importanza della prevenzione dello screening per il tumore al seno. Noi siamo impegnati a sviluppare nuovi standard di cura per diverse patologie tumorali. In particolare nel tumore della mammella abbiamo sviluppato una serie di farmaci innovativi per diversi setting di malattia, cercando di migliorare la sopravvivenza dei pazienti, ma soprattutto di dare loro un’ottima qualità di vita. L’impegno altrettanto importante nel tumore della mammella è promuovere, e il progetto di oggi ne è l’esempio, una cultura della prevenzione e degli screening, perché naturalmente siamo convinti che cercare di parlare di cancro, di tumore della mammella e cercare di far sì che la prevenzione entri come priorità affinché il tumore venga diagnosticato quanto prima sia davvero un obiettivo molto ambizioso”. Lo ha detto Alessandra Dorigo, VP Head of Oncology AstraZeneca Italy, intervenendo alla presentazione – alla Camera su iniziativa dell’onorevole Annarita Patriarca – dei risultati preliminari della seconda edizione di ‘Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione”, il progetto di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al Seno, rivolto alle future agenti di polizia in formazione presso le scuole e gli istituti della Polizia di Stato. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)