Tumori: seno, Patriarca (FI), ‘da Polizia Stato attenzione verso prevenzione e donne’

(Adnkronos) – “Il progetto ‘Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione’ è un esperimento importante che dimostra l’attenzione della Polizia di Stato verso la cultura della prevenzione per alcune patologie che colpiscono le donne. Fare cultura è forse la cosa più difficile. Quello della Polizia di Stato è un esempio positivo, importante, un segnale di cambiamento: è importante che questo messaggio arrivi a quante più persone possibile perché il carcinoma al seno interessa sempre più donne e ragazze”. Lo ha detto Annarita Patriarca (Forza Italia), componente Commissione Affari sociali della Camera, intervendo alla conferenza stampa di presentazione dei primi risultati di ‘Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione’ (www.careforcaring.it), il progetto di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, rivolto alle future agenti di polizia in formazione presso le scuole e gli istituti della Polizia di Stato, evento promosso dalla stessa deputata. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)