Turismo delle Origini, a Matera la terza edizione di Roots-in. Bardi (Pres. Regione Basilicata): “Opportunità per i piccoli borghi”

(Adnkronos) – “Il turismo rappresenta una grande opportunità per il nostro paese, sia dal punto di vista culturale che economico. Quando parliamo di turismo delle origini non pensiamo solo a chi ritorna qui, pensiamo anche a chi ritorna per investire sul nostro territorio. Chi ritorna si innamora dei nostri luoghi, e non parliamo solo delle città già note da un punto di vista turistico, come Matera, ma soprattutto dei piccoli borghi”. Così si è espresso il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi a Matera nel corso del Roots-in, la borsa internazionale dedicata al Turismo delle origini. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)