Ungari (UniMarconi): “Riflettere sulla Resistenza riafferma valori democratici”

"La Notte Europea della Ricerca è una grande occasione di riflessione su noi stessi e di apertura verso l'esterno. Nel mio intervento ho voluto affrontare il tema della Resistenza, perché parlarne significa anche riaffermare i valori democratici, i diritti individuali e il percorso che ha portato alla nostra Carta Costituzionale." Ha detto Andrea Ungari, direttore del dipartimento di Scienze economico-aziendali, giuridiche e politiche UniMarconi, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi a Roma.