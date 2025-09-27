22.6 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Ungari (UniMarconi): “Riflettere sulla Resistenza riafferma valori democratici”

(Adnkronos) – “La Notte Europea della Ricerca è una grande occasione di riflessione su noi stessi e di apertura verso l’esterno. Nel mio intervento ho voluto affrontare il tema della Resistenza, perché parlarne significa anche riaffermare i valori democratici, i diritti individuali e il percorso che ha portato alla nostra Carta Costituzionale.” Ha detto Andrea Ungari, direttore del dipartimento di Scienze economico-aziendali, giuridiche e politiche UniMarconi, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

