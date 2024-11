Università, Fontana: “Al fianco di chi fa ricerca e propone soluzioni innovative”

(Adnkronos) – “La Piazza della Scienza, inaugurata oggi, non è solo un progetto di rigenerazione urbana ma un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove si studiano e si raccolgono i dati per affrontare tutti i problemi che riguardano il cambiamento climatico. Si tratta quindi di qualcosa che va nella direzione della ricerca e dell’innovazione e noi siamo al fianco di chi propone queste soluzioni”. Lo afferma Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025, svoltasi all’università Milano Bicocca. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)