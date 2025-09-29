Università: prorettore Beverina (unimiB), ‘edificio Ergon-U19 ha prospettiva di ricerca nazionale e internazionale’

(Adnkronos) – “Questo edificio si inserisce in una prospettiva più ampia di ricerca nazionale e internazionale, mantenendo però la firma distintiva dell’impegno di Bicocca, ossia quella di essere sempre al servizio della cittadinanza, di una transizione sempre più sostenibile e di uno sviluppo il più compatibile possibile con l’economia circolare”. Lo afferma Luca Beverina, professore di Chimica organica e prorettore dell’università degli studi di Milano Bicocca, all’inaugurazione dell’edificio Ergon-U19, l’hub dedicato a sostenibilità e innovazione che prende il posto dell’ex centrale ad idrogeno situata in via Boschi di Stefano a Milano. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)