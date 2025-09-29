Università: rettore eletto Orlandi (unimiB), ‘Ergon-U19 edificio all’avanguardia alimentato a geotermia’

(Adnkronos) – “In questi spazi ricercatori fisici, geologici e biotecnologici troveranno laboratori all’avanguardia e green, non solo perché le ricerche riguardano l’ambiente, ma anche perché l’edificio stesso è un laboratorio per avere tanta energia a basso impatto ambientale, dal momento che verrà alimentato con la geotermia”. Così Marco Orlandi, rettore eletto dell’università degli studi di Milano Bicocca, all’inaugurazione dell’edificio Ergon-U19, l’hub dedicato a sostenibilità e innovazione che prende il posto dell’ex centrale ad idrogeno situata in via Boschi di Stefano a Milano. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)