Università Rome Tre: nella Notte della Ricerca la scienza si apre al pubblico

(Adnkronos) – Torna l’appuntamento con la “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici”, evento che celebra la scienza e la ricerca, portandole direttamente tra cittadini, giovani e studenti con laboratori, mostre e attività interattive. Un’iniziativa ormai consolidata per l’Università degli Studi Roma Tre che anche quest’anno vede coinvolti numerosi dipartimenti. La manifestazione fa parte del progetto #LEAF, acronimo per “heaL thE plAnet’s Future”, cura il futuro del pianeta, organizzato da Frascati Scienza e promosso dalla Commissione Europea e dalla Regione Lazio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)