Università, Stem: Msd Italia e Sapienza presentano “Investing for future”

(Adnkronos) – Nasce il progetto “Investing for future. Donne e STEM: da gap a plus” promosso da Msd Italia – leader nel mondo delle Life Science – e patrocinato da Sapienza, che ha come simbolo la maestosa opera “Urania’s passion” dell’artista Lorenzo Quinn e che si può ammirare nella Città Universitaria. L’obiettivo è incentivare il sodalizio tra scienza e arte per colmare questo “gap” e ispirare le nuove generazioni a seguire le proprie passioni, superando barriere culturali e sociali. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)