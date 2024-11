Urso: “Il contributo delle Pro Loco va apprezzato e rilanciato”

(Adnkronos) – Urso: “Le Pro Loco svolgono un ruolo fondamentale, peraltro peculiare, all’identità sociale, storica e culturale del nostro Paese, valorizzando al meglio le realtà locali, che sono la forza del Made in Italy.” Ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenuto all’assemblea dell’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco Italiana, che si è tenuta a Roma., un’occasione per fare il punto sul loro ruolo strategico e sul contributo offerto alle comunità locali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)