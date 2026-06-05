Vaccini: ‘Un Consiglio in Salute’ per prevenzione e servizi più vicini agli anziani del Lazio Video News 5 Giugno 2026 12:12 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Callum Turner, dall’amore con Dua Lipa al ruolo di James Bond Video News Private AI: l’intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale Video News Asus e la sfida del mercato business: la rivoluzione dell’AI locale Video News Pa: De Marco (Ibm Consulting Italia), ‘trasformazione digitale opportunità ma espone a rischi’ Video News Pa: Romano (Ibm Technology Italia), ‘ripensare i processi per migliorare produttività’ Video News Pubblica amministrazione: produttività e sicurezza le due sfide dell’era Ai Video News Pfas, Piunti (Pres. Conou): “Servono analisi immediate per il riciclo dei rifiuti” Video News Forever chemicals, Alberti (ricercatore UniGe): “Parte la sfida degli inquinanti eterni (e senza Video News Test sui Pfas, Ferretti (Università di Genova): “Una svolta low-cost per l’analisi immediata sul Video News Test sugli olii minerali, Trecci (Amspec): “Così l’economia circolare diventa cardine” Video News Accessibilità: Baragetti (Geoweb), ‘Fondamentale il contributo dei docenti’ Video News Accessibilità: Maiandi (FIABA ETS), ‘L’accessibilità riguarda ciascuno di noi’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 20.3 ° C 21.9 ° 19.3 ° 73 % 3.1kmh 100 % Ven 24 ° Sab 27 ° Dom 31 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Tumore alla prostata, studio: “Apalutamide prima e dopo intervento riduce rischio metastasi del 20%” Lavoro Turismo, a Philadelphia un calendario ricco di mostre ed eventi celebra America250 Lavoro Materie prime, dai metalli al food prezzi sotto pressione: ecco cosa succede a imprese e consumatori Salute e Benessere Patologie retiniche, Comitato Macula: “Discount dei farmaci condanna i pazienti all’ipovisione” Cronaca Canile di Groppoli, attiva la pensione estiva per cani SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Callum Turner, dall’amore con Dua Lipa al ruolo di James Bond Video News Private AI: l’intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale Video News Asus e la sfida del mercato business: la rivoluzione dell’AI locale Video news Video News Callum Turner, dall’amore con Dua Lipa al ruolo di James Bond Video News Private AI: l’intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale Video News Asus e la sfida del mercato business: la rivoluzione dell’AI locale