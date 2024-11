Vaccini, Vitale (Siti): “Recuperare le coperture vaccinali contro l’influenza”

(Adnkronos) – “Il campo delle vaccinazioni è in continuo movimento, per questo l’innovazione è fondamentale. Aggiornare il calendario delle vaccinazioni ogni anno, in base ai nuovi prodotti o alle nuove popolazioni target che si vanno aggiungendo nel campo dell’influenza, è fondamentale. Tutte le regioni si stanno organizzando per poter dare la possibilità di accedere a un diritto fondamentale che è quello di proteggersi da una malattia stagionale come l’influenza, malattia tutt’altro che banale. È chiaro che dobbiamo cercare proprio di incentivare questo diritto alla protezione dall’influenza avendo e utilizzando i prodotti appropriati che oggi abbiamo in larga misura proprio nell’influenza”. Così Francesco Vitale, presidente del 57esimo Congresso nazionale Siti, Società italiana d’igiene medicina preventiva e sanità pubblica e professore ordinario di Igiene, Università di Palermo spiga gli obiettivi dell’evento. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)