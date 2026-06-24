World Tech Conference, Fontana: “La Lombardia ecosistema d’eccellenza per innovazione e ricerca” Video News 24 Giugno 2026 12:34 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Alemanno fuori da Rebibbia dopo un anno e mezzo: “Meloni apra un grande dibattito nella destra” Video News Nespresso: nasce il primo orto-frutteto sociale diffuso d’Italia grazie al riciclo del caffè Video News Ambiente: nel 2025 raccolto il 100% degli oli minerali usati, Italia leader Ue nel riciclo Video News Immigrazione, Cisint (Lega): “Paesi terzi costretti a riprendersi irregolari e delinquenti” Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Disabilità: Mercurio (Lega Filo d’Oro), ‘vogliamo essere protagonisti della nostra vita’ Video News Disabilità: Bartoli (Lega Filo d’Oro), ‘sviluppo futuro attraverso nuove sedi sul territorio’ Video News Disabilità: Lega del Filo d’Oro, ‘+74% di assistiti in 10 anni, aumenta presenza sul territorio’ Video News Disabilità: la madre di una persona sordocieca, ‘Lega del Filo d’Oro da subito presente per mio Video News Malattie rare: De Rita (Censis), ‘conseguenze importanti a causa del ritardo diagnostico’ Video News Malattie rare: Scopinaro (Uniamo), ‘diagnosi tardiva per le donne, servono azioni concrete’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 33.9 ° C 35.1 ° 33.1 ° 44 % 2.2kmh 100 % Mer 35 ° Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Diploma ufficiale di sommelier per cinque detenuti del carcere di Siena Lavoro Lavoro, Ministero: ecco le misure del Piano Autoimpiego Primo Piano Caldo, prolungato a venerdì il bollino rosso su Firenze Sport Parla pugliese l’ultimo arrivo della Savino Del Bene: ecco Imma Sirressi Tecnologia GTA VI, Rockstar svela l’Ultimate Edition e i bonus preordine SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Alemanno fuori da Rebibbia dopo un anno e mezzo: “Meloni apra un grande dibattito nella destra” Video News Nespresso: nasce il primo orto-frutteto sociale diffuso d’Italia grazie al riciclo del caffè Video News Ambiente: nel 2025 raccolto il 100% degli oli minerali usati, Italia leader Ue nel riciclo Video news Video News Alemanno fuori da Rebibbia dopo un anno e mezzo: “Meloni apra un grande dibattito nella destra” Video News Nespresso: nasce il primo orto-frutteto sociale diffuso d’Italia grazie al riciclo del caffè Video News Ambiente: nel 2025 raccolto il 100% degli oli minerali usati, Italia leader Ue nel riciclo