X Factor 2024, la reazione polemica di Marina allo switch di Paola Iezzi – Video

(Adnkronos) – I Bootcamp sono una delle fasi emotivamente più difficili, per i giudici di X Factor. Lo è stata anche per Paola Iezzi nella puntata di ieri, giovedì 10 ottobre 2024. L’esibizione super pop di Laura Fetahu sulle note di ‘Boss Bitch’ di Doja Cat ha convinto la giudice e lo switch, per l’artista 23enne, a quel punto era inevitabile. Ad abbandonare la sedia è stata l’aspirante concorrente Marina Del Grosso, che chiaramente non l’ha presa bene e ha voluto manifestare il suo disappunto. Provocando l’immediata e drittissima reazione della sua giudice. “Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta, assolutamente”, ha detto Marina aggiungendo: “Io penso che bisogna portare la qualità e la qualità non è detto che sia semplicemente fare show, fare spettacolo. La qualità è la musica, la musica a 360°, la musica studiata, la musica vera”. La risposta della giudice non si è fatta attendere. “Faccio questo lavoro da 30 anni. La tua reazione adesso non va bene”, ha detto Paola Iezzi. “La mia reazione è quella di una che ha fame”, ha detto la giovane. “Hanno tutti fame”, ha detto Manuel Agnelli. “La reazione migliore è sempre quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio la prossima volta”, ha aggiunto la giudice. X Factor 2024 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demand. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)