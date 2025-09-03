23.7 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Sciopero nazionale dei treni: disagi in vista per giovedì e venerdì

Prima di mettersi in viaggio in quelle date occorrerà prestare attenzione a quali sono i convogli effettivamente in servizio

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Frecciarossa
Foto di: Archivio / DC
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Preparatevi a possibili disagi sui binari. Un sciopero nazionale del personale ferroviario è stato indetto per la sera di giovedì e per l’intera giornata di venerdì. Inizierà alle 21:00 di giovedì 4 settembre e si concluderà alle 18:00 di venerdì 5 settembre 2025. Durante questo periodo, i treni di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord potranno subire cancellazioni e ritardi.

Cosa c’è da sapere prima di partire

Per i treni a lunga percorrenza come Frecce e Intercity, i servizi garantiti possono essere consultati sui siti ufficiali delle compagnie. Se decidete di non viaggiare, potete chiedere il rimborso del biglietto fino all’ora di partenza.

Per i treni regionali, i servizi minimi sono garantiti solo nelle ore di punta del mattino: dalle 6:00 alle 9:00 nei giorni feriali. L’elenco completo dei treni garantiti si trova sui siti di Trenord e Trenitalia Tper.

È importante tenere presente che i disservizi potrebbero iniziare già prima dello sciopero o persistere dopo la sua conclusione. Inoltre, i treni che sono già in viaggio all’inizio dell’agitazione potrebbero non raggiungere la loro destinazione finale, fermandosi nelle stazioni intermedie.

© Riproduzione riservata

