Sciopero dei treni il 19 e 20 giugno: possibili cancellazioni sulla rete nazionale

Chi ha in programma un viaggio in treno tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno 2025 dovrà fare attenzione: è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà il personale del Gruppo FS, di Trenitalia e di Trenitalia Tper, con possibili cancellazioni e variazioni dei servizi ferroviari su scala nazionale.

L’agitazione sindacale prenderà il via alle ore 21:00 del 19 giugno e si concluderà alle 21:00 del giorno successivo, coinvolgendo gran parte del personale operativo. Tuttavia, sono esclusi dallo sciopero gli addetti alla Sala Circolazione RFI della Sardegna e il personale mobile di Trenitalia operante in Piemonte e Valle d’Aosta.

Nel settore del trasporto regionale, saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali durante le fasce orarie tutelate, cioè dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. I dettagli su quali treni saranno operativi durante lo sciopero possono essere consultati direttamente sull’Orario ufficiale Trenitalia o sui portali di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper.

È importante sapere che disagi e modifiche al servizio potrebbero verificarsi anche nelle ore immediatamente precedenti e successive al periodo ufficiale di sciopero, a causa della riorganizzazione generale della circolazione.

Per i viaggiatori che decidessero di rinunciare alla partenza, è possibile richiedere il rimborso del biglietto: per i treni Intercity e Frecce, la richiesta può essere fatta fino all’ora di partenza prevista; per i treni regionali, entro le 24:00 del giorno precedente l’inizio dell’agitazione. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio a condizioni simili, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Per ricevere informazioni aggiornate su collegamenti, orari e treni garantiti, si consiglia di consultare l’app Trenitalia, il sito trenitaliatper.it, oppure di contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21 o rivolgersi direttamente alle biglietterie e al personale di Assistenza clienti presente in stazione.