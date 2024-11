Getting your Trinity Audio player ready...

Emilia Romagna e Umbria: non solo numeri nella vittoria a traino Pd. Tonfo Lega

La Liguria la Regione era stata persa per un pugno di voti dal candidato presidente di centrosinistra Orlando, in una coalizione vietata (da M5S e Avs) a Renzi.

In Emilia Romagna ed Umbria la vittoria regionale di centrosinista con campo largo, anzi larghissimo, e soprattutto con il Pd che continua a volare con la guida di Elly Schlein.

Un Pd in grande spolvero assoluto mattatore, a traino della vittoria in Emilia Romagna, dove Schlein è stata vicepresidente con Bonaccini presidente, e in Umbria. E, a centrodestra, con una Lega in caduta libera.

Schlein: “In Emilia Romagna e in Umbria due bellissime vittorie a cui hanno contribuito tutte le forze progressiste: ci indica la direzione per costruire l’alternativa alle destre”.

Hanno vinto ancora i sindaci. Come in Liguria, presidente di Regione Bucci sindaco di Genova, in Umbria presidente di Regione Stefania Proietti, sindaca di Assisi. E in Emilia Romagna presidente di Regione Michele De Pascale, sindaco di Ravenna.

Pd primo partito in Umbria con oltre il 30% davanti a poco più il 19% di Fratelli d’Italia. Primo partito in Emilia Romagna con quasi il 43% davanti a FdI con quasi il 23%.

Mentre è ancora in sofferenza il M5S guidato da Conte, che non arriva al 5% in entrambe le Regioni.

Ma il vero tonfo è quello della Lega di Salvini, poco più del 5% in Emilia Romagna e poco meno di 8% in Umbria.

Un tonfo quello della Lega, che nel 2020 in Emilia Romagna, candidata di centrodestra la leghista Borgonzoni sconfitta da Bonaccini, raccolse da sola oltre il 31%. E in Umbria, candidata allora vincente la ‘sua’ Tesei, la Lega ottenne da sola il 37% nel 2019.

Forza Italia nel risultato di centrodestra sta davanti alla Lega sia in Emilia Romagna, sia nell’Umbria in cui il partito di Salvini ha espresso la candidata presidente.

Con la Toscana che guarda con molta attenzione i risultati regionali altrui in chiave 2025.

L’analisi della vittoria del centrosinistra però non può essere soltanto numerica in quanto mera somma dei vari partiti in coalizione.

Non può esserlo per l’Umbria dove ha perso la presidente uscente, la leghista Donatella Tesei. E quando perde l’amministratore uscente, che sia sindaco o presidente di Regione, la sconfitta è davvero pesantissima. Perché significa che sono stati bocciati cinque anni di lavoro di un amministratore e dei partiti che con lui hanno governato. In Umbria sono stati bocciati cinque anni di presidenza Tesei, cinque anni di Lega, cinque anni di centrodestra.

Non può essere solo una questione numerica la vittoria per una Emilia Romagna con le ferite profonde dell’alluvione e delle polemiche con il Governo per le risorse.

Con la frase a commento dei risultati elettorali, post su X, di Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, che, in risposta a Claudio Borghi, parlamentare Lega “In Emilia Romagna già sparita la bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara”, la replica di Dalla Chiesa: “Alla prossima alluvione se lo ricorderanno”.

Il neo presidente De Pascale: “Dobbiamo interessarci subito su cosa possiamo fare per cittadini e imprese alluvionati. So che Meloni è impegnata in un’importante missione istituzionale, ma appena sarà tornata spero di potermi sedere con lei ad un tavolo. Chiederò alla premier di essere nominato commissario alla ricostruzione”.

Premier Meloni:”Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità”.

Vicepremier Salvini, Lega: “Gli elettori hanno sempre ragione”.

Vicepremier Tajani, Forza Italia, evidenzia come il partito da lui guidato abbia “raddoppiato i consensi in entrambe le Regioni”.

Stefano Bandecchi, Alternativa Popolare, sindaco di Terni: “Con me candidato presidente avremmo vinto contro Stefania Proietti, senza ombra di dubbio. Parliamo di un leader contro acqua fresca. Faccio comunque i complimenti alla candidata vincente, che ha ottenuto un risultato importante”.

Matteo Renzi, IV: “Toscana, Campania, Puglia, Marche, Veneto, noi saremo dentro un tavolo di tutto il centrosinistra, noi non mettiamo veti.

Antonio Mazzeo, Pd, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Le vittorie di Michele De Pascale e Stefania Proietti sono la dimostrazione più chiara che la buona politica può vincere. Quando le idee sono forti, i valori sono chiari e le risposte alle esigenze dei cittadini sono concrete, il consenso arriva. Non contano le strane alchimie elettorali o le tattiche di corto respiro: contano le persone, la loro credibilità e la capacità di rappresentare i bisogni reali di una comunit. Questi successi ci ricordano che il centrosinistra unito è forte e competitivo, e che il Partito Democratico è il perno essenziale di una coalizione vincente. Abbiamo dimostrato che quando mettiamo in campo candidati di qualità, con visione e radicamento, il nostro progetto politico diventa attrattivo, credibile e capace di costruire maggioranze solide. Ma queste vittorie non sono solo motivo di orgoglio: devono essere uno stimolo e una lezione per il futuro, soprattutto guardando alla Toscana. La nostra regione, con la sua storia e i suoi valori, può continuare ad essere un virtuoso esempio di buon governo del centrosinistra”.

Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana: “Congratulazioni a Stefania Proietti e Michele De Pascale per le vittorie in Umbria ed Emilia-Romagna. Una grande affermazione del centrosinistra che guarda al futuro. È il segnale di una politica che sceglie il progresso, la sostenibilità e il benessere delle comunità”.