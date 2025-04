Faccia a faccia Trump-Zelensky: ultimo atto di Papa Francesco

Getting your Trinity Audio player ready...

La foto del presidente degli Stati Uniti Trump e del leader ucraino Zelensky seduti nella basilica di San Pietro uno davanti all’altro, molto ravvicinati, a tu per tu, in un faccia a faccia che sembra quasi una sorta di camera caritatis, nel giorno dell’ultimo saluto a papa Francesco. Così come la foto di entrambi stretti insieme al presidente francese Macron, il braccio sulla spalla di Zelensky, e del premier britannico Starmer.

Sono le immagini potenti tra i potenti del mondo riuniti per il funerale di Papa Francesco sabato 26 aprile 2025. Le immagini che sono già storia nella storia.

Incontro a quattro Trump-Zelensky-Macron-Starmer. Assenti la premier italiana Meloni e Ursula Von der Leyen, leader di un’Europa che mai si è fatta mediatrice di pace tra Russia e Ucraina. Von der Leyen impegnata a tirare a diritto in chiave bellicistica di sostegno militare all’Ucraina. Facendo sapere nel giorno del funerale del papa che con Trump si incontrerà. Quando ancora non si sa. Diffondendo via social la stretta di mano col presidente Usa in piazza nei saluti tra i potenti convenuti.

Incontro Trump-Zelensky ultimo atto di papa Francesco, che ha voluto dare l’ultimo saluto in una semplice bara, ai piedi le scarpe consumate, un ultimo viaggio in papamobile in mezzo alla gente verso la dimora definitiva in Santa Maria Maggiore. Come in papamobile aveva voluto salutare il giorno di Pasqua domenica 20 aprile, prima della morte lunedì 21 aprile. Lasciando un messaggio di pace. Dopo aver incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance.

Un papa Francesco che sabato 26 aprile se ne va, lasciando al centro dei riflettori mondiali Trump e Zelensky.

Cosa significhi in termini di pace questo incontro a San Pietro tra Trump e Zelensky lo diranno i prossimi giorni.

Ma quello che intanto conta è che Trump e Zelensky si sono parlati. Da soli. Per la prima volta dopo l’incontro-scontro alla Casa Bianca che aveva fatto anch’esso, per altri motivi, il giro del mondo.

“Incontro molto produttivo”, lo definisce la Casa Bianca.

Zelensky, che aveva risposto no grazie a un papa Francesco offertosi di mediare subito dopo lo scoppio della guerra, su X scrive, postando la foto storica con Trump: “Un buon incontro, abbiamo avuto tempo di discutere molto a quattr’occhi. Ci auguriamo che tutto quanto detto abbia un risultato: proteggere la vita della nostra gente, un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca il ripetersi della guerra. Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congiunti. Grazie, presidente Trump!”