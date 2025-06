Regionali Toscana 2025: adesso i candidati presidente. Scontro data Giani-De Luca

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025: la questione è che tutto è ancora in alto mare. I candidati presidente ancora non ci sono.

Le alleanze, a centrosinistra, neppure. Con il punto interrogativo M5S sì M5S no. La data ufficiale neanche.

C’è però Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana, molto vincente nei sondaggi per un Giani bis, che, al termine della conferenza delle Regioni del 26 giugno, presidente Fedriga, governatore Friuli Venezia Giulia, ha annunciato la firma del decreto per andare alle urne per le elezioni regionali in Toscana il 12 o il 19 ottobre 2025.

Mentre Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania, sempre Pd, al termine del secondo mandato, sta premendo per un rinvio.

All’indomani dell’ennesimo tentativo della Lega Salvini, respinto, di un terzo mandato per i presidenti di Regione.

Per cui sia per De Luca, sia per Zaia, Lega, in Veneto (che sarebbe al quarto) è game over.

Zaia che ha ricevuto dal Consiglio di Stato la finestra elettorale per cui il voto regionale in Veneto dovrà avvenire non oltre domenica 23 novembre 2025.

Le precedenti regionali in Toscana che hanno visto trionfare Giani sulla candidata presidente di centrodestra leghista Susanna Ceccardi, attuale europarlamentare, sono state il 20 e 21 settembre 2020, dopo un rinvio pandemico Covid.

Dunque, con toscani alle urne il 12 o 19 ottobre, tutti dovranno darsi una mossa.

Il Pd Toscana sta ancora parlando di programma elettorale. Mentre a centrodestra c’è il fuoco amico contro Alessandro Tomasi, FdI, candidato presidente in pectore centrodestra. Sindaco di Pistoia su cui il direttivo toscano Lega Salvini, che sul tavolo di centrodestra mette la candidata presidente Elena Meini, punta il dito per aver concesso il patrocinio istituzionale al Toscana Pride.

In un contesto che in Toscana vede in primo piano il caso Prato, con la dimissionaria sindaca Ilaria Bugetti accusata di corruzione e un commissario prefettizio in arrivo per la prima volta nella terza città dell’Italia centrale. E un Pd Prato, guidato da Marco Biagioni, assessore in giunta Bugetti, che continua a riunirsi parlando a se stesso.

E una data per le nuove amministrative a Prato, dopo il voto 2024, potrebbe essere coincidente con la data delle regionali in Toscana

Giani va avanti con la firma del decreto per la data delle elezioni in ottobre 2025. De Luca va avanti con la richiesta di rinvio. Il che significherebbe per presidente e consiglieri regionali continuare a rimanere in carica continuando a percepire quanto già percepiscono.

Una differenza di posizioni rispetto alla quale, ha rendicontato Giani, “la Conferenza delle Regioni ha deciso di non prendere posizioni sul rinvio delle elezioni. Quindi nessun documento è stato approvato e io mi sento dunque incoraggiato nel predisporre tutti gli atti per preparare la scadenza elettorale, seguire i canoni organizzativi adeguati e votare per le elezioni regionali in Toscana o il 12 o il 19 ottobre. Siamo in un stato di diritto dobbiamo rispettare le leggi che prevedono una precisa durata di mandato. La data del voto non può essere l’opzione nel gradimento o nella convenienza del presidente o di chiunque altro”