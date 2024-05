Getting your Trinity Audio player ready...

Sondaggio Europee 2024: salgono FdI e Pd. New entry

Europee 2024, nuovo sondaggio con le intenzioni di voto per 8 e 9 giugno.

Sondaggio Swg per Tg La7, intenzioni di voto registrate in data 20 maggio 2024.

Salgono Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Forza Italia-Noi Moderati supera Lega Salvini.

Dopo la protesta “I sondaggi non ci sondano”, con tanto di lettera al presidente della Repubblica Mattarella e alla premier Meloni, entra Alternativa Popolare, coordinatore nazionale il livornese Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, con 1%. Pace terra e dignità di Michele Santoro registra 2.4%.

Con l’ultimo sondaggio Swg per Tg La 7 del 20 maggio 2024, rispetto allo stesso sondaggio Swg per Tg La7 del 13 maggio 2024, sale Fratelli d’Italia, leader la premier Meloni, che registra il 27%, più 0.2%.

E sale il Partito Democratico guidato da Elly Schlein che raggiunge il 21%, Più 0.5%.

Lo stesso 0.5% guadagnato da Pd viene perso da Movimento 5 Stelle del leader Giuseppe Conte, terzo partito con 15.7% alle spalle di FdI e Pd.

Al quarto posto c’è il sorpasso. Forza Italia-Noi Moderati sale a 8.4%, più 0.1% e si piazza davanti a Lega Salvini che perde 0.3% attestandosi a 8.3%.

Le forze che superano la soglia di sbarramento 4%.

Sale Verdi e Sinistra al 4.6%, più 0.2%.

Stati Uniti d’Europa, varato da Italia Viva di Matteo Renzi e Più Europa, al 4.4%, meno 0.2%.

Azione di Carlo Calenda al 4.2%, meno 0.2%.

Seguono Pace Terra Dignità del leader Santoro, 2.4%, e Alternativa Popolare guidata da Bandecchi, 1%.

Queste dunque le intenzioni di voto Swg per Tg La7 registrate il 20 maggio 2024. In vista delle Europee 2024 al voto 8 e 9 giugno 2024 Tenendo presente che, legge 28 del 2000, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni “è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”.