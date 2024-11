Getting your Trinity Audio player ready...

Berrettini e Sinner battono Australia: azzurri di Volandri in finale Coppa Davis 2024

Berrettini e Sinner battono Australia a Malaga sabato 23 novembre.

L’Italia del capitano livornese Filippo Volandri è in finale con l’Olanda.

Italia-Olanda si gioca domenica 24 novembre alle ore 16.

Per gli azzurri campioni in carica è la seconda finale consecutiva

Con l’Australia non c’è stata necessità di giocare il doppio. Ci hanno pensato il numero uno del mondo Jannik Sinner e Matteo Berrettini a conquistare il pass per la finalissima di Coppa Davis

Nella prima partita Matteo Berrettini ha battuto in tre durissimi set Thanasi Kokkinakis, con il puntggio di 6-7, 6-3, 7-5 ed ha portato l’Italia in vantaggio per 1-0 sull’Australia nella semifinale a Malaga.

Nella seconda partita Jannik Sinner ha battuto Alex De Minaur 6-3, 6-4.

E dunque gli azzurri Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, bronzo olimpico di Carrara, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale di Coppa Davis