Distrugge il distributore dei sacchetti per la raccolta differenziata, nei guai 50enne

PORTO AZZURRO – Prende a calci e distrugge il distributore automatico dei sacchetti per la raccolta differenziata: individuata e denunciata.

I carabinieri di Porto Azzurro, a conclusione dell’indagine hanno segnalato all’autorità giudiziaria una donna ritenuta responsabile di un episodio di vandalismo ai danni del Comune.

La vicenda scaturisce dalla constatazione di un danneggiamento dei componenti dell’impianto per la raccolta differenziata, oltre 1300 euro di danni a carico delle casse comunali.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, suffragata anche dalle immagini di videosorveglianza della zona, una donna, successivamente identificata in una 50enne già nota alle forze dell’ordine, si sarebbe recata presso una delle isole ecologiche del centro elbano per prelevare dei sacchetti per la raccolta differenziata all’erogatore automatico e, una volta effettuato il ritiro, avrebbe inspiegabilmente sferrato un pugno al display del distributore mandandolo in frantumi per poi allontanarsi.

La donna è stata quindi denunciata alla procira a cui dovrà rispondere del reato di danneggiamento aggravato.