22.2 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Investita mentre cammina, grave una donna

L'incidente questa mattina (24 agosto) in viale Matteotti a Piombino: è stata trasferita in elisoccorso alle Scotte di Siena, tre i feriti nell'auto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Investita mentre cammina, grave una donna
Investita mentre cammina, grave una donna (foto Misericordia di Piombino)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Donna grave dopo essere stata investita in via Matteotti a Piombino. 

L’incidente si è verificato questa mattina (24 agosto) e sul posto sono intervenute l’ambulanza medicalizzata di Piombino e quella infermieristica della stessa località, più un’ambulanza ordinaria, oltre all’elisoccorso. 

Oltre alla donna, infatti, trasportata in elicottero e in codice rosso alle Scotte di Siena, sono finiti in ospedale con codici minori anche i tre occupanti dell’auto investitrice, tutti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Piombino. 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.2 ° C
22.9 °
20.1 °
75 %
2.6kmh
0 %
Lun
28 °
Mar
31 °
Mer
34 °
Gio
34 °
Ven
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)incendio (14)Eugenio Giani (14)Gaza (12)Pisa Sporting Club (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati