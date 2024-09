Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ubriaca al volante dello scooter si schianta contro un’auto in sosta.

È finita in ospedale, al pronto soccorso di Livorno, con fratture varie, soprattutto arti superiori e in stato confusionale causato da un trauma cranico per aver perduto il casco nell’impatto, una giovane di 17 anni.

Alla giovane è stato riscontrato lo stato di ebbrezza alcolica alla guida del mezzo. È stata trasportata in ospedale in codice rosso.