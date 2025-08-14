La Rotonda di Ardenza a Livorno balla per Riccardo Cioni: il 15 agosto il quinto Memorial

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Venerdì (15 agosto), alle 21,30, la Rotonda di Ardenza si accenderà con il 5° Memorial Riccardo Cioni Deejay Full Time, evento gratuito dedicato al dj livornese che ha fatto ballare intere generazioni. L’iniziativa si inserisce nel programma del Rock Food Festival.

Il progetto è stato presentato l’11 agosto a Palazzo Comunale, alla presenza dell’assessore al turismo Rocco Garufo, della moglie di Cioni Brunella Dini, della cognata Antonella Dini e degli artisti della DJFT Family. Sul palco si alterneranno otto dj di fama toscana, protagonisti della musica ’70 e ’80: dal giovane Niky Dj a Tore Murru, Graziano Borri, Fabio Brama Rossitto, Dave Molì, Alessandro Del Fabbro (Dj Gomma), Nedo Alberto Grandi ed Enrico Citi.

La serata vedrà anche il percussionista Diego Guarino e il ballerino Alessandro Cardosi, volto storico di In America, che ha annunciato la sua ultima esibizione. Presenterà Alex Valentini di Radio Garage. L’evento sarà trasmesso in diretta da Radio Studio X.

“La disco music anni ’70 e ’80 – ha commentato Garufo – continua a far ballare ovunque grazie alla sua qualità ineguagliabile. Vogliamo che il 15 agosto alla Rotonda diventi un appuntamento fisso”.

Il Memorial 2025 sarà uno spettacolo di alto livello: suoni di qualità, luci ed effetti speciali degni dei grandi concerti, e un maxi schermo con immagini e video della carriera di Cioni e del mondo delle discoteche.

Come da tradizione, ad aprire la serata sarà Niky Dj, giovane di Rosignano con una grave disabilità, a cui Cioni aveva trasmesso la passione e i segreti del mestiere.

Dalle 21,30 spazio alla “live action” su vinile di Tore Murru, Graziano Borri, Fabio Brama Rossitto e Dave Molì. Una scelta voluta per valorizzare abilità e tecnica in un’epoca in cui l’elettronica automatizza molti passaggi. Poi toccherà a Nedo Alberto Grandi, Enrico Citi e Dj Gomma con set digitali ma altrettanto curati.

Durante la serata saranno distribuiti gadget gratuiti e parte del ricavato andrà in beneficenza a un ente cittadino.