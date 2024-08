Spiagge Bianche, sindaco ferma i pullman: “Basta campeggio abusivo”

Getting your Trinity Audio player ready...

Spiagge Bianche, il neo sindaco di Rosignano Marittimo vieta il transito dei pullman privati a Vada e Rosignano Solvay.

La situazione alle celebri Spiagge Bianche si ripete ogni estate. Decine di pullman privati si riversano con centinaia di turisti, parcheggiano al Galafone e a Pietrabanca.

E le Spiagge Bianche diventano un tripudio di tende e falò per tutto il fine settimana.

Il neo sindaco Claudio Marabotti, liste civiche e M5S, dice basta. Con un’ordinanza ad hoc. Non vietando la sosta nei parcheggi sul mare. Ma proprio il transito.

Il divieto in vigore nei giorni di venerdì e in tutti i giorni festivi e prefestivi dal primo giugno al 30 settembre.

Claudio Marabotti: “La volontà non è quella di penalizzare il turismo o essere inospitali verso chi apprezza il nostro mare, bensì quella di risolvere il problema annoso di sovraffollamento delle spiagge libere e del campeggio abusivo di massa. I controlli da parte della Polizia Municipale, e quindi le eventuali sanzioni, saranno attivati solo dopo un congruo periodo di comunicazione, perché l’obiettivo sul lungo periodo è quello di incentivare altre modalità di fruizione e permanenza sul territorio, per migliorare la qualità e la sostenibilità turistica”.

Come si legge nell’ordinanza 681/2024 firmata da Dalida Cosimi, comandante Polizia Municipale, “Considerato che annualmente, nel periodo della stagione estiva, in particolar modo durante il fine settimana e nei giorni prefestivi e festivi, il territorio comunale è soggetto a notevoli flussi

turistici che comportano un rilevante affollamento degli arenili.

Considerato che durante questo periodo si moltiplicano gli episodi di campeggio abusivo

sulle spiagge e accensione di fuochi, in violazione del Regolamento per la Gestione del Demanio

Marittimo”

“Considerato che tali comportamenti vietati costituiscono un serio pericolo per la pubblica

incolumità e per l’ambiente, vista la presenza di aree attrezzate ed aree verdi, quali dune e pinete. Rilevato che, in seguito ai fenomeni sopra esposti, si presentano anche problemi di

carattere igienico sanitario a causa dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sull’arenile;

Visto che negli ultimi anni la situazione ha assunto proporzioni non più tollerabili e

difficilmente contestabili con i mezzi già a disposizione della Polizia Municipale e delle Forze

dell’Ordine”.

“Ritenuta la necessità di prevenire gravi inconvenienti sanitari o di igiene pubblica, di tutela

al patrimonio ambientale e naturale, nonché problematiche relative all’ordine pubblico ed alla sicurezza urbana.

Considerato che sovente l’arrivo dei sopraindicati flussi turistici avviene mediante

l’organizzazione di viaggi programmati e l’utilizzo di autobus per il trasporto delle persone;

Considerato necessario garantire il servizio di trasporto pubblico locale e il transito degli

autobus autorizzati in deroga alla presente ordinanza, con specifico decreto dirigenziale;

Valutata la necessità di contrastare e prevenire tali atteggiamenti collettivi attraverso il

divieto di transito di autobus, eccetto che per il trasporto pubblico locale e autorizzati, nella fascia costiera delle frazioni di Rosignano Solvay e Vada durante la stagione estiva, nei giorni del venerdì, prefestivi e festivi”.