Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Caso rigassificatore, sindaco Ferrari: “A Piombino fino al 2026. Non un minuto di più”

E’ polemica per il rigassificatore di Piombino, dopo il no a Vado Ligure del neo presidente della Regione Liguria Marco Bucci, centrodestra. Un trasferimento in Liguria dopo tre anni nel porto di Piombino al quale aveva dato disponibilità Giovanni Toti, presidente Liguria, centrodestra dimessosi per le vicende giudiziarie

“E’ a Piombino e sta li”, è stato chiaro Bucci.

Francesco Ferrari, FdI, sindaco bis di Piombino, vice presidente Anci Toscana, contro l’arrivo in porto dell’ex Golar Tundra, oggi Italis LNG, aveva manifestato a fianco dei cittadini: “Capisco la posizione del neo eletto presidente Bucci, al quale vanno le mie sincere congratulazioni. Ma la situazione non può essere guardata esclusivamente dal punto di vista delle risorse economiche necessarie. Il rigassificatore ha l’autorizzazione a rimanere nel porto di Piombino per tre anni, ovvero fino al 2026, non un minuto di più. A sostegno di questo c’è anche una sentenza del Tar. Il porto di Piombino non è il posto adatto a un impianto simile, trascorsi i tre anni dovrà andare via”.

Rispetto alle parole di Bucci pronta la reazione di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, centrosinistra: “Al Governo sarà chiesto dopo i tre anni dove andrà il rigassificatore oggi a Piombino perchè l’autorizzazione ce l’ha, per quello che mi riguarda, per i tre anni”.

Vittorio Fantozzi, capogruppo FdI Regione Toscana: “Il rigassificatore dovrà lasciare il porto di Piombino tra un anno e mezzo come da accordi presi e come previsto dal decreto ministeriale del 3 maggio 2023. Siamo certi che il Governo onorerà gli impegni perché consapevole di quanto la città di Piombino abbia già dato per la nazione e del fatto che il porto debba proseguire nel progetto di sviluppo voluto dal sindaco Ferrari.

Il neogovernatore Bucci, al quale vanno ancora una volta i miei più sentiti auguri, fa semplicemente il suo ‘mestiere’. Vorrei ricordare al presidente Giani che anche l’onorevole Orlando ha la medesima posizione del neo presidente ligure, quindi non si scandalizzi troppo per le parole di Bucci”.