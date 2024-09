Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Sicurezza rigassificatore Piombino, incontro sindaco con prefetto.

Sicurezza rigassificatore Piombino, incontro tra Comune di Piombino e Prefettura di Livorno: il sindaco Francesco Ferrari e l’assessore alla sicurezza Vittorio Ceccarelli, hanno incontrato il prefetto Dionisi per affrontare il tema del piano di evacuazione dal porto di Piombino in caso di criticità proveniente dal rigassificatore.

Incontro che fa seguito all’incendio del traghetto per l’Isola d’Elba nel porto di Piombino, con circa 300 persone fatte evacuare attraverso gli scivoli a mare.

Subito dopo il sindaco Ferrari aveva tuonato: “Serve un piano di emergenza”

“Ringraziamo il prefetto che si è reso disponibile a lavorare subito per avere, prima possibile, un piano d’emergenza per Piombino – dichiara il sindaco Francesco Ferrari – Ritengo essenziale che sia pronto ben prima dei termini di legge. La norma prevede infatti la realizzazione di un piano della sicurezza entro due anni dall’attivazione di un impianto potenzialmente pericoloso: una disposizione come minimo inadeguata, tanto più in un caso come quello di Piombino, nel quale il rigassificatore rimarrà per tre anni. L’incontro con il prefetto è solo il primo di una serie di passaggi specifici rivolti alla realizzazione del piano per la sicurezza della nostra città.”