PIOMBINO – Incendio sul traghetto a Piombino, evacuazione 300 persone con scivoli

Incendio sul traghetto a Piombino nel pomeriggio di martedì 20 agosto. Traghetto della compagnia Corsica Sardinia Ferries diretto all’Isola d’Elba.

Nel porto di Piombino evacuazione di tutte le persone a bordo della nave.

Si tratterebbe di circa 300 persone tra passeggeri e componenti dell’equipaggio. L’evacuazione attraverso gli scivoli a mare. E non attraverso il portellone.

L’incendio si è sviluppato nella sala motori del traghetto diretto all’Isola d’Elba. Sembra che il traghetto fosse partito e sia stato fatto subito rientrare in porto

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Sta intervenendo il nostro sistema regionale di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Forze di Polizia. Non risultano feriti di rilievo. Segnalato un passeggero con attacco di panico e uno con piccole escoriazioni dovute alla discesa dallo scivolo“.

Sindaco Francesco Ferrari: “Emergenza al porto di Piombino. Per cause ancora da accertare, pare si sia verificato un principio di incendio a bordo del traghetto Corsica Ferries in partenza dal porto di Piombino. Sono iniziate immediatamente le operazioni di evacuazione. La situazione è presidiata da tutti i soggetti titolati a garantire la sicurezza e l’incolumità”.

Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Livorno e di Grosseto.

I Vigili del fuoco sono sul posto con 3 squadre, 3 autoscale, 2 carri aria, personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l’elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina.