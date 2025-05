Girardi amministratore unico di Scapigliato: la nomina del sindaco Marabotti

Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO MARITTIMO – Francesco Girardi, ingegnere, è il nuovo amministratore unico di Scapigliato srl, società pubblica di maggioranza, 83.5%, del Comune di Rosignano Marittimo, e Alia Servizi Ambientali Spa 16.5%. Società che ha in concessione dal Comune di Rosignano il polo impiantistico trattamento e smaltimento rifiuti più grande in Toscana, che si trova a Rosignano Marittimo, provincia di Livorno.

Girardi è stato nominato da Claudio Marabotti, sindaco di Rosignano Marittimo, eletto alle amministrative 2024 sostenuto da lista civica Rosignano nel Cuore e Movimento 5 Stelle con lista Io voto io vinco.

Il nuovo amministratore unico prende il posto del Cda presieduto da Marco Colatarci, amministratore delegato Alessandro Franchi, Pd, sindaco di Rosignano Marittimo nelle legislature 2009-2014 e 2014-2019, consigliera Veronica Cantelli. Il CdA uscente chiude il mandato triennale approvando il bilancio 2024 con un fatturato record di 51.2 milioni di euro, “il dato più alto di sempre nella storia della società. A completare il positivo quadro economico spiccano un utile di esercizio pari a oltre 3.9 milioni di euro e un margine operativo lordo di 20.4 milioni di euro”.

Franchi e Colatarci: “Il bilancio approvato, come i precedenti, a nostro avviso, sottolinea la solidità dell’azienda in tutti i suoi aspetti, non solo economici ma operativi, gestionali e sociali, con ulteriori miglioramenti anche sull’impatto ambientale, testimoniati dai risultati delle attività di monitoraggio interne ed eseguite dagli Enti demandati. Sono stati realizzati in questo triennio importanti progetti, altri sono stati avviati, altri ancora presentati ai soci. Desideriamo quindi ringraziare tutti i colleghi che con la loro professionalità e dedizione hanno permesso il conseguimento di questi risultati, nonché tutti i soci ed i rappresentanti delle amministrazioni con cui ci siamo confrontati e dei quali restiamo a disposizione per le ultime attività previste dallo statuto societario”.

Sindaco Marabotti: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Consiglio di amministrazione uscente per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto nel corso del proprio mandato, in un settore strategico per il territorio e per l’ambiente. Contestualmente do il più caloroso benvenuto al nuovo amministratore unico ingegner Francesco Girardi, tecnico esperto della gestione dei rifiuti e delle energie rinnovabili, al quale è affidato il compito di guidare l’azienda in una fase di rinnovamento e sviluppo. La nuova gestione sarà orientata a una sempre maggiore efficienza degli impianti, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale e alla valorizzazione del recupero dei materiali, in linea con i principi dell’economia circolare”.

Francesco Girardi: “Ringraziando in primis il sindaco Marabotti per la fiducia accordatami nel rivestire una importante carica di un prestigioso ente, ritengo importante fin da subito attivarmi per avviare le nuove progettualità volte a implementare la presenza impiantistica dedicata a recupero di materia dai rifiuti rinsaldando nel contempo e cristallizzando le migliori iniziative e prassi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e contenimento/riduzione degli impatti sulle matrici ambientali del territorio circostante. Scapigliato può e deve migliorare ulteriormente la sua sostenibilità e avviare un nuovo percorso sulla via maestra, imposta dalle direttive UE, dell’economia circolare e della conversione economica dell’ecologia”.

Una prima sfida che si prospetta per Girardi, rende noto la società, “è quella relativa all’avvio della gestione dell’upgrade del biogas di discarica in biometano. Scapigliato a seguito di gara pubblica, ha individuato come suo partner tecnologico Waga Energy, azienda francese titolare del brevetto WAGABOX® e specializzata nella produzione di biometano proveniente da siti di discarica/stoccaggio rifiuti”.

Francesco Girardi, informa la società, primo manager della società ad essere anche un tecnico ambientale, è nato a Caserta nel 1978, dal 2005 risiede in Toscana, nella provincia di Lucca. Laureato in ingegneria per l’ambiente e il territorio presso l’Università Federico II di Napoli, ha conseguito inoltre diverse specializzazioni e master, tra cui un master di I livello in culture ambientali, un master in waste management e un master in esperto ambientale.

“Energy Manager presso Albo FIRE/ENEA, l’ingegnere Girardi ha sviluppato e implementato strategie per migliorare l’efficienza energetica e ottimizzare l’uso delle risorse energetiche presso aziende pubbliche e private. È da circa 20 anni progettista di impianti e pianificatore di servizi di igiene urbana, nonché abilitato alle attività di responsabile del servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

Dal 2014 ha ricoperto il ruolo di amministratore unico, direttore generale e responsabile tecnico di aziende in house nel Lazio, tra cui Asa Tivoli SpA, azienda partecipata del Comune di Tivoli che gestisce in house il servizio di spazzamento, igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero dei rifiuti urbani. La sua esperienza come esperto della strategia eifiuti zero lo rende una figura di spicco nel settore”.