ROSIGNANO MARITTIMO – Marabotti parte dalla gente: incontro pubblico a Rosignano

Claudio Marabotti parte dalla gente, il neo sindaco di Rosignano comincia dalla partecipazione. Come aveva preannunciato.

E dopo lo storico trionfo con cui ha chiuso l’amministrazione da sempre di centrosinistra nel Comune di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, Claudio Marabotti incontra i cittadini giovedì 4 luglio pomeriggio alle 18.30 al Circolo Arci Le Pescine a Rosignano Solvay. Con il neo sindaco i consiglieri comunali di maggioranza di Rosignano nel Cuore, Movimento Cinque Stelle, e Io voto io vinco. Tra gli eletti in Consiglio Comunale la campionessa olimpica di judo Giulia Quintavalle, Pechino 2008, il coordinatore provinciale M5S Mario Settino.

Un Consiglio Comunale che a Rosignano vede il Pd all’opposizione.

Come spiega il neo sindaco Claudio Marabotti, l’incontro pubblico di giovedì 4 luglio è “Un’occasione per conoscerci, scambiarci idee sul programma e iniziare un modo diverso di fare politica”.

Claudio Marabotti autore di una vittoria storica con il sindaco uscente Daniele Donati, Pd, centrosinistra, il medico cardiologo neo sindaco al ballottaggio dopo aver battuto il candidato di centrodestra Roberto Testa

Nei giorni scorsi il M5S Rosignano ha incontrato la consigliera regionale Irene Galletti, che, fa il punto M5S, ha portato i saluti al neo sindaco Marabotti “garantendo il massimo supporto del Movimento 5 Stelle in Regione Toscana per tutte le tematiche che riguardano il nostro territorio. Stiamo lavorando insieme alla nostra coalizione e a tutto il gruppo per onorare la fiducia che i cittadini hanno riposto nel nostro progetto politico. È una grande responsabilità, siamo determinati ad affrontarla, sappiamo di essere all’altezza delle aspettative di cambiamento e rinascita che abbiamo suscitato, e ci impegniamo quindi fin da adesso per attuare le scelte fondamentali per cui siamo stati premiati dal voto”.

La carica dei consiglieri di maggioranza eletti in Consiglio Comunale a Rosignano Marittimo.

Per Rosignano nel Cuore Giulia Quintavalle, Ilaria Burresi, Stefano Montagnani, Cristina Santinelli, Giulio Rotelli, Susanna Masoni, Davide Samuele Franchi, Roberto Repeti, Carlo Cariero, Costanza Pernici, Giacomo Cantini.

Per Movimento 5 Stelle Mario Settino, Francesca Fabbiani, Graziano D’Apice.

Per Io voto io vinco eletto Lorenzo Muffato.