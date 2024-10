Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Renzi difende Lenzi: “Chi ama Livorno oggi è triste”

Renzi difende Lenzi. Matteo Renzi, leader Italia Viva, interviene dopo le dimissioni in giunta di Simone Lenzi, ex assessore alla cultura del Comune di Livorno.

Esprimendo solidarietà a Lenzi che, rivolto al senatore toscano Renzi, con tweet: “Grazie, lo apprezzo molto”

Dimissioni di Lenzi dopo la bufera che lo ha visto protagonista per suoi tweet.

Con parole che il sindaco Luca Salvetti, centrosinistra, ha definito “estremamente gravi. Dimissioni unica strada percorribile”.

Sottolineando Salvetti: “I post pubblicati da Simone Lenzi, che hanno giustamente provocato le reazioni e le prese di posizione del mondo Lgbtqia+ e di altre componenti cittadine, sono stati per tutti noi un fulmine a ciel sereno che ci ha disorientato e amareggiato”

Matteo Renzi: “Chi ama Livorno oggi è triste. Le dimissioni di Simone Lenzi sono la resa morale a un perbenismo di facciata insopportabile. L’omologazione culturale alla banalità è una piaga della nostra società, che vogliamo e dobbiamo combattere. Solidarietà a Lenzi nella speranza che la Livorno che noi amiamo sappia dire no alla dittatura del moralismo senza morale e del pensiero unico. Non avrei mai immaginato che la città del Vernacoliere diventasse la città del Fatto quotidiano”.

Simone Lenzi nella sua lettera di dimissioni al sindaco Luca Salvetti, nel premettere “Nel consegnarti, come da tua richiesta, le mie dimissioni con effetto immediato”, aveva puntato il dito: “mi dimetto perché alla sinistra, che avevo visto sin qui come la roccaforte di ogni libertà, la libertà più autentica non interessa affatto. Essendo piuttosto il narcisismo etico l’unica molla ormai capace di muoverne i riflessi condizionati, capisco bene che l’unica cosa importante davvero per tutti voi sia adesso posizionarsi, quanto più in fretta possibile, dalla parte dei giusti e dei buoni. Per essere giusti e buoni davvero,magari, avrete altre occasioni in futuro: ve lo auguro di cuore, insieme all’augurio che vi faccio di continuare a ottenere il meglio per la città.