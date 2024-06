Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO – Schede elettorali strappate a Rosignano: indagini Polizia.

Schede elettorali strappate a Rosignano, indagini in corso della Polizia. Sono vidimate. Le schede sono state trovate in un parcheggio pubblico a Rosignano Solvay.

La foto con una scheda elettorale strappata, ma si tratterebbe di più schede, è stata postata via Fb dallo stesso sindaco uscente Donati: “Da alcune ore sta circolando sui social una foto ritraente il ritrovamento, in un parcheggio, di una scheda elettorale vidimata e strappata”.

Donati, Pd, centrosinistra, al ballottaggio il 23 e 24 giugno con Claudio Marabotti, Rosignano nel Cuore e M5S.

Il caso scoppia nella cittadina in provincia di Livorno.

E la foto gira come un tam tam via social.

Essendo vidimate, non ci vorrà molto tempo a risalire alla sezione elettorale relativa al voto di 8 e 9 giugno scorsi. La scheda elettorale postata via Fb è azzurra, quindi relativa al voto per le amministrative 2024 nel Comune di Rosignano Marittimo.

Candidati sindaco con gli sfidanti al ballottaggio Donati, 35.30% al primo turno, e Marabotti, 31.17% al primo turni, anche Roberto Testa, centrodestra, 30.53% e Paolo Bini, Rosignano Migliore, 3%.

Paolo Bini, nel replicare via Fb la foto della scheda elettorale strappata “Le schede timbrate e abbandonate sono 3”, commenta: “Noi non avevamo rappresentanti di lista. Gli unici. Ci siamo fidati. Vogliamo sapere cosa è successo”