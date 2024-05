Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Vandalizzato camper Lega, Ghiozzi: “Teppisti da quattro soldi”

Carlo Ghiozzi, capogruppo consiliare Lega Salvini uscente a Livorno nonché candidato Consiglio Comunale amministrative 2024. Con tanto di scritta ‘fascio’ e falce e martello Vandalizzato camper Lega Salvini , imbrattato con spray di colore nero il camper elettorale dicapogruppo consiliare Lega Salvini uscente a Livorno nonché candidato Consiglio Comunale amministrative 2024. Con tanto di scritta ‘fascio’ e falce e martello

E’ lo stesso Ghiozzi a rendere noto l’accaduto, per il quale ha presentato denuncia e di cui, racconta Ghiozzi, si sta occupando la Digos.

Il camper era stato lasciato parcheggiato tra le 20 e le 24 di martedì 28 maggio vicino a Terrazza Mascagni lungo viale Italia

Nei giorni precedenti, rendiconta Ghiozzi, erano state anche rubate le bandiere che sventolavano sul retro del mezzo spezzando le aste che le sorreggevano.

Ghiozzi: “Se questi teppistelli da quattro soldi pensano di scoraggiarmi si sbagliano di grosso. Ho infatti già ordinato le nuove istallazioni per le fiancate del camper e nel frattempo ho tamponato i graffiti con dei manifesti elettorali oltre ad aver rimesso il nostro vessillo a sventolare. Continuerò pertanto la mia campagna elettorale senza sosta come sempre per la strada, incontrando i cittadini per ascoltare tutte le loro istanze ed esigenze. C’è necessità di far ripartire quanto prima Livorno e queste elezioni sono la giusta opportunità”.

Solidarietà da Alessandro Guarducci, candidato sindaco centrodestra a Livorno: “Esprimo la massima solidarietà all’amico e alleato Carlo Ghiozzi, candidato della Lega per il grave atto di vandalismo cui è stato oggetto il camper da lui utilizzato per la campagna elettorale. Un bruttissimo atto, ripeto, che stigmatizziamo con forza invitando al tempo stesso Ghiozzi a proseguire la sua campagna elettorale con la stessa energia e convinzione di sempre”

La Grassa, segretario provinciale Lega Livorno: “I soliti comunistoidi facinorosi non si smentiscono mai. Esprimo la massima solidarietà al nostro capogruppo uscente e capolista alle prossime amministrative, Carlo Ghiozzi Dopo le estreme contestazioni degli ultimi fascisti rossi livornesi al Filippoprovinciale Lega Livorno: “I soliti comunistoidi facinorosi non si smentiscono mai. Esprimo la massima solidarietà al nostro capogruppo uscente e capolista alle prossime amministrative, Carlo Ghiozzi Dopo le estreme contestazioni degli ultimi fascisti rossi livornesi al comizio di Salvini, ancora una volta pochi facinorosi di sinistra irrompono nella campagna elettorale con metodi tutt’altro che democratici. La Lega non si intimorisce di fronte a simili atti, ma proseguierà imperretita con la sua campagna elettorale e con tutte le azioni politiche che ha portato avanti fino ad oggi sul territorio, continuando a rappresentare l’unica vera alternativa concreta al centro sinistra che ha devastato Livorno”.

Solidarietà, informa Ghiozzi, è giunta anche da europarlamentare Susanna Ceccardi.