A Bologna non basta l’ex Italiano: Libertas Livorno ancora ko

Flats Service Fortitudo Bologna – Libertas Livorno 1947 82-61 (25-16, 42-33, 64-50)FORTITUDO BOLOGNA

: Kenny Gabriel 27 (2/6, 7/12), Riccardo Bolpin 17 (1/2, 5/5), Fabio Mian 11 (1/3, 3/7), Deshawn Freeman 11 (4/7, 0/0), Matteo Fantinelli 10 (4/5, 0/3), Leo Menalo 4 (2/2, 0/3), Leonardo Battistini 2 (1/2, 0/0), Alessandro Panni 0 (0/0, 0/5), Nicola Giordano 0 (0/1, 0/1), Pietro Aradori 0 (0/0, 0/0), Federico Ferrucci Morandi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Matteo Fantinelli 9) – Assist: 25 (Matteo Fantinelli 12)

LIBERTAS LIVORNO 1947: Nazzareno Italiano 23 (4/8, 4/5), Adrian Banks 16 (4/8, 0/1), Quinton Hooker 10 (4/9, 0/6), Luca Tozzi 4 (2/2, 0/0), Dorin Buca 4 (2/5, 0/0), Gregorio Allinei 3 (0/2, 1/5), Andrea Bargnesi 1 (0/1, 0/0), Tommaso Fantoni 0 (0/1, 0/0), Francesco Fratto 0 (0/3, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Ariel Filloy 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Adrian Banks 9) – Assist: 9 (Quinton Hooker 3)

BOLOGNA – Si allunga la striscia di sconfitte della Libertas Livorno in campionato.

La squadra labronica finisce ko sul campo del PalaDozza di Bologna. Vince la Fortitudo e lo fa con merito perché ha approcciato meglio la partita (16-2 con 4/4 da 3) e poi ha saputo rintuzzare i tentativi di rimonta degli amaranto (28-22). La squadra di Andreazza ha pagato la scarsa mira nelle conclusioni da 3 punti (esatto contrario dei felsinei che hanno a inizio del terzo quarto hanno replicato la messe di triple del primo) e il numero eccessivo di palle perse: 20. Assente Filloy per infortunio (l’italo-argentino ha accusato un fastidio muscolare), Andreazza ha recuperato Luca Tozzi che ha avuto l’onore di partire in quintetto. Molto bene Italiano che – da ex – ha firmato 23 punti.